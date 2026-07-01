Policía capturó a cuatro presuntos integrantes de ‘La Inmaculada’ dedicados a la extorsión en Tuluá. (Foto: cortesía Policía Nacional)

La Policía Nacional a través de cinco diligencias de registro y allanamiento, capturó a cuatro personas, tres mediante orden judicial y otra en flagrancia. Que presuntamente pertenecerían al grupo delicuencial ‘La Inmaculada’.

Entre los capturados se encuentra alias “La Mona”, de 35 años, quien, según las investigaciones, sería la encargada de coordinar el recaudo de las exigencias económicas impuestas a comerciantes de carne, legumbres y transporte público. De acuerdo con los uniformados, la organización criminal obtenía cerca de 1.600 millones de pesos por semestre mediante extorsiones, amenazas contra la integridad de la población civil y contra sus negocios.

La capturada también habría participado anteriormente como cabecilla de una red subcontratada por La Inmaculada, conocida como Los Finos, y ya había sido capturada a mediados de agosto de 2024.

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Asimismo, fue capturado alias “Lerma”, de 45 años, quien tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años dentro de la organización y sería el presunto cabecilla urbano financiero del componente armado de La Inmaculada. De acuerdo con los elementos probatorios y la evidencia recopilada, alias “La Mona” y “Lerma” recibían en cuentas de Nequi el dinero producto de las extorsiones cometidas contra comerciantes del municipio de Tuluá.

Ambos presentan antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes, registrados en los años 2008, 2011 y 2024.

Material incautado

Durante el procedimiento las autoridades incautaron:

20 papeletas de cocaína

14 dosis de tusi

17 cigarrillos de marihuana

7 celulares

1 agenda con registros relacionados con el control de las extorsiones

1 gramera

1 camioneta de alta gama

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Los capturados, el adolescente aprehendido, la camioneta y los demás elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Una vez culminadas las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, los adultos recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras que el adolescente fue cobijado con medida de internamiento. Los procesados deberán responder por los delitos de extorsión, extorsión agravada en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La operación se desarrollo a través del Plan Cazador, por la Policía Nacional, a través del GAULA Valle, en articulación con personal de Inteligencia Policial (SIPOL) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).