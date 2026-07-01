Partidos del Mundial 2026 para HOY 1 de julio: agéndese con la hora Colombia y cómo verlos EN VIVO

Sigue la acción en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la disputa de los dieciseisavos de final de la competencia que, entre otras cosas, van definiendo cómo quedarán las llaves de octavos de final.

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Y es que cabe recordar que ya hay varios equipos que aseguraron su participación en esa fase: escuadras como Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y Ecuador, ya tienen su plaza en otra fase final del certamen.

Por este motivo, en Caracol Radio le contamos todo lo que debe saber sobre esta nueva jornada de dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cómo la hora en Colombia de los partidos y cómo los puede ver en directo.

¿Cuáles son los partidos que se jugarán este 1 de julio del Mundial 2026?

Como ayer, nuevamente serán solo tres en cuentos los que se desarrollarán este 1 de julio en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo

La Inglaterra de Harry Kane se verá las caras contra una de las revelaciones del Mundial 2026. la Selección de la República Democrática del Congo que clasificó como una de las mejores terceras de la competencia.

Los ‘Tres Leones’, por su parte, avanzaron de ronda tras quedar primeros del grupo L.

Este partido entre europeos y africanos se jugará en el Estadio Mercedes-Benz, en Atalanta, Estados Unidos, a las 11:00 de la mañana, hora Colombia, siendo uno de los juegos que más temprano se disputarán en esta fase.

Bélgica vs. Senegal

Luego, a las 3:00 de la tarde, los belgas comandados por Kevin de Bruyne se enfrentarán contra los senegaleses liderados por Sadio Mané. Bélgica pasó primera del grupo G, mientras que Senegal clasificó siendo una de las 8 mejores terceras.

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El partido se jugará en el Lumen Field Stadium, de Seattle, Estados Unidos, a las 3:00 de la tarde, hora Colombia.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Finalmente, la jornada la cerrará una de las anfitrionas: la Selección de la ‘banda y las estrellas’, Estados Unidos, que se verá las caras contra el combinado nacional de Bosnia y Herzegovina.

El juego se disputará en el Levi’s Stadium, en Estados Unidos, a las 7:00 de la noche, hora Colombia.

Así puede ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 de este 1 de julio

Usted puede enterarse de todo lo que pasará en estos tres partidos escuchando la transmisión EN VIVO de los partidos por El Fenómeno del Fútbol, de Caracol Radio, o si lo prefiere puede seguir el minuto a minuto de los tres encuentros en la página web de este mismo medio, en la sección de deportes.

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Si lo prefiere y puede, puede ver los tres partidos por medio de las señales de los canales de televisión DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +; sin embargo, recuerde que solo el primero transmitirá los tres encuentros.

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