Mundial 2026: repase acá el once ideal de la fase de grupos

Concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 y se conocieron las 32 selecciones que disputarán los dieciseisavos de final, listado en el que se encuentra la Selección Colombia, que por cierto terminó como líder absoluta del Grupo K con 7 puntos.

Finalizada esta primera instancia del campeonato, Sofascore, portal especializado en datos y estadísticas, dio a conocer el once ideal con los jugadores que más destacaron en sus primeros tres encuentros.

Como era de esperarse, Lionel Messi se consagró como el mejor de esta ronda inicial, tras comandar el liderato perfecto de Argentina y ser el goleador de esta edición con seis anotaciones (promedio de dos tantos por encuentro).

Los otros jugadores de mayor promedio son Erling Haaland (Noruega), Vinícius Júnior (Brasil) y Ousmane Dembélé (Francia). Entretanto, la gran sorpresa pasa por Vozinha, el guardameta de Cabo Verde que mantuvo a raya a España en el debut y a partir de ahí tuvo interesantes presentaciones.

Curiosamente, del Grupo K, en donde estaba instalada Colombia, aparece como único representante Bruno Fernandes, mediocampista de Portugal. Ni Luis Díaz, ni James Rodríguez, ni Dávinson Sánchez lograron entrar en el selecto once.

Once ideal de la fase de grupos del Mundial 2026

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Arquero: Vozinha (Cabo Verde).

Defensas: Aymeric Laporte (España), Jan Paul van Hecke (Países Bajos), Pau Cubarsí (España).

Mediocampistas: Rodri (España), Bruno Fernandes (Portugal), Jude Bellingham (Inglaterra), Vinícius Júnior (Brasil) y Ousmane Dembélé (Francia).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Francia).