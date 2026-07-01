España vs. Austria: Prográmese con el partido de Lamine Yamal en la Copa del Mundo 2026

España y Austria protagonizarán un atractivo duelo europeo en los octavos de final de la Copa Mundial 2026. La Roja llega como una de las grandes candidatas al título, mientras que el conjunto austriaco buscará seguir sorprendiendo tras regresar a una fase eliminatoria mundialista después de más de siete décadas.

Datos del partido

España continúa consolidándose como una de las favoritas al título tras completar una fase de grupos impecable. El equipo dirigido por Luis de la Fuente lideró el Grupo H con dos victorias y un empate, sin recibir un solo gol, algo que consigue por primera vez en una Copa del Mundo. Además, la victoria 1-0 sobre Uruguay en la última jornada extendió su invicto a 13 partidos (9 victorias y 4 empates), una racha que refleja la solidez del vigente campeón de Europa.

Le puede interesar: Mundial: Mbappé, Haaland y Quiñones lideran la clasificación a octavos de Francia, Noruega y México

Austria, por su parte, selló el segundo lugar del Grupo J luego de un vibrante empate 3-3 frente a Argelia en la última fecha. El equipo de Ralf Rangnick vuelve a disputar una ronda eliminatoria de un Mundial por primera vez desde 1954, aunque llega con una preocupación evidente: acumula 12 partidos consecutivos en Copas del Mundo sin mantener su arco en cero, un dato que podría pesar frente a una selección española que ha mostrado gran eficacia ofensiva y solidez en todas sus líneas.

Posibles nóminas titulares

España

Portero:Unai Simón

Defensas:Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas:Rodri, Pedri

Mediapuntas:Lamine Yamal, Mikel Merino, Álex Baena

Delantero:Mikel Oyarzabal

Austria

Portero:Alexander Schlager

Defensas:Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba

Mediocampistas:Konrad Laimer, Nicolas Seiwald

Mediapuntas:Xaver Schlager, Romano Schmid, Marcel Sabitzer

Delantero:Marko Arnautović

Le puede interesar: Así quedó la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 tras doblete de Mbappé y gol de Haaland

Fecha y hora del partido

El partido será el próximo 2 de julio en el SoFi Stadium en la ciudad de Los Ángeles y se dará inicio a partir de las 2:00 p.m. hora Colombia. Y usted podrá seguir la transmisión del partido EN VIVO a través de El Fenómeno del Fútbol y con el minuto a minuto de la transmisión a través del portal web de Caracol Radio.