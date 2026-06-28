Así reaccionó la prensa de Portugal luego del empate contra Colombia en el Mundial 2026

Colombia y Portugal no pasaron del empate sin goles en Miami, en el que a su vez era el partido más esperado de la fase de grupos del Mundial 2026. Más de 30 millones de solicitudes le metieron presión al compromiso, que cumplió en cierta medida con la calidad del juego, pero que quedó debiendo las anotaciones.

La Tricolor fue superior y así lo demuestran las estadísticas, pues dominó la posesión, tuvo 6 remates al arco (contra 2 de Portugal), convirtiendo a su vez en figura al arquero Diogo Costa. Incluso, sobre el final por poco y llega el gol con el cabezazo de Davinson Sánchez, pero este fue anulado por un fuera de lugar milimétrico.

¿Cómo reaccionó la prensa de Portugal a este empate con Colombia?

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En redes sociales y periodistas de varias partes del mundo elogiaron el trabajo hecho por la Selección Colombia, que se mostró sólida en defensa y le creó varias acciones de gol. En Portugal propiamente, también valoraron la actuación del conjunto nacional y hubo críticas hacia su seleccionado.

A Bola

Este medio destacó el entendimiento que tuvieron Jhon Arias y Santiago Arias por la banda derecha. Incluso titularon una de sus notas partiendo de estos dos jugadores: “Mejor que un Arias, son dos”.

“La dupla en la banda derecha causó bastantes sustos a la defensa portuguesa, especialmente el extremo del Palmeiras con su velocidad, pero a los colombianos les faltó definición. Lo bueno es que el empate fue suficiente”, destacaron.

Por su parte, dieron a Jhon Arias como la figura del partido en la Tricolor, aunque le haya faltado precisión en el último tercio de campo. “El extremo del Palmeiras fue uno de los jugadores más destacados del partido, provocando escalofríos entre los aficionados portugueses en las gradas con su velocidad”.

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Record

Este medio destacó la capacidad de Colombia para realizar remates, con un total de 24, 2 menos que en aquellos octavos de final entre Países Bajos y Portugal, catalogada como la ‘Batalla de Nüremberg’.

“Diogo Costa, portero nombrado mejor jugador del partido por la FIFA, fue decisivo para conseguir un empate 0-0 contra Colombia, en un partido en el que el equipo portugués permitió a un rival disparar como nunca se había visto en partidos de la Copa del Mundo en los últimos 20 años, desde la mitica “Batalla de Nüremberg”, precisan.

Del mismo modo, Record reconoció a Gustavo Puerta como uno de los jugadores clave y dio a conocer que se le está vinculando con el Porto. “El mediocampista dominó la defensa colombiana y demostró que puede ser un activo valioso si el Porto decide ficharlo, lo que ha generado un movimiento en las redes sociales entre los seguidores del Porto, muchos de los cuales instan a la directiva del club a asegurar de inmediato al joven talento del Racing de Santander”.

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O Jogo

“Un partido sin emoción que nos lleva por el peor camino”, fue el titular de una de sus notas. Fueron críticos al asegurar que este empate le dejó más interrogantes al equipo portugués de los que ya traía.

“Portugal no pudo superar a Colombia y ganar el grupo. Su próximo rival es Croacia, y España está a la vuelta de la esquina. El partido fue frenético en la primera mitad, con peligro para ambos equipos, pero el dominio fue casi siempre de los colombianos, con un ritmo y dinamismo que la selección nacional no pudo contrarrestar”, se lee en la publicación.

Con el 0-0, Colombia se quedó con el liderato del Grupo K, llegando a 7 unidades y con el enfrentamiento contra Ghana pactado para dieciseisavos de final. Por el otro lado, el conjunto europeo quedó segundo de la zona y se medirá ante Croacia.