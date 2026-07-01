Mundial: Mbappé, Haaland y Quiñones lideran la clasificación a octavos de Francia, Noruega y México

Terminó una nueva jornada de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con las clasificaciones de Francia y Noruega ya hay definidos tres enfrentamientos, mientras que México espera por su rival, el cual saldrá del duelo entre Inglaterra y Congo.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 tras doblete de Mbappé y gol de Haaland

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Un partidazo se jugó en Dallas entre africanos y europeos. Antonio Nusa le dio el gol de la ventaja a los nórdicos al minuto 39 con una gran anotación desde el borde del área, pero lo igualó al minuto 74′ Amad Diallo tras una jugada colectiva.

Sin embargo, faltaba el gol de Erling Haaland al minuto 86 tras pase de Patrick Berg y el posterior pase a la red para así llegar a su cuarta anotación en la Copa del Mundo y la número 60 en 53 partidos con su selección.

Noruega se enfrentará contra Brasil en octavos de final el próximo domingo 5 de julio en New Jersey.

Francia 3-0 Suecia

Kylian Mbappé lideró la victoria del cuadro galo sobre los nórdicos. El delantero del Real Madrid abrió el marcador al minuto 45 tras un pase de Ousmane Dembélé. Luego fue Bradley Barcola el que marcó 2-0 al 53′ y Mbappé cerró la goleada al 74′ luego de un gran pase de Olise.

Tras este resultado, Francia se convirtió en la selección más goleadora del Mundial, mientras que Mbappé llegó a la línea de las 6 anotaciones en el certamen, las mismas de Lionel Messi.

Didier Deschamps y sus dirigidos se enfrentarán a Paraguay en la siguiente ronda, que viene de eliminar a Paraguay.

México 2-0 Ecuador

El anfitrión sigue vivo en su Mundial. El conjunto de Javier Aguirre liquidó el partido en el primer tiempo con una gran actuación de Julián Quiñones, quien marcó un gol y asistió el otro. El equipo de la Concacaf sigue con la valla invicta en el certamen.

El primer gol de la noche en el Azteca llegó al minuto 22′. Gran pase al vacío de Robero Alvarado para Julián Quiñones, quien tras ingresar al área recortó y luego definió con un remate potente al primer palo. Luego, el nacido en Colombia se vistió de asitidor y dejó servido el remate en el borde del área para Raúl Jiménez, quien la acomodó en el palo izquierdo del arquero.

Cruces de octavos de final confirmados

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos

Paraguay vs. Francia

Domingo 5 de julio