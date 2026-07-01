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01 jul 2026 Actualizado 18:28

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Justicia

Medicina Legal reveló que durante el gobierno de Gustavo Petro 65 menores murieron en bombardeos

Los lugares en los que ocurrieron las muertes son: Guaviare, Arauca y Putumayo.

El director de Medicina Legal Ariel Emilio Cortés Martínez

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El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que 65 menores de edad murieron durante el gobierno de Gustavo Petro en bombardeos contra grupos armados.

Los lugares en los que ocurrieron las muertes son: Guaviare, Arauca y Putumayo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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