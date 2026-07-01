Medicina Legal reveló que durante el gobierno de Gustavo Petro 65 menores murieron en bombardeos
Los lugares en los que ocurrieron las muertes son: Guaviare, Arauca y Putumayo.
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El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que 65 menores de edad murieron durante el gobierno de Gustavo Petro en bombardeos contra grupos armados.
Los lugares en los que ocurrieron las muertes son: Guaviare, Arauca y Putumayo.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...