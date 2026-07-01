Iván Cepeda afirma que llamado a la desobediencia civil pacífica “tiene toda legitimidad”

El senador Iván Cepeda se pronunció este miércoles sobre su llamado a la desobediencia civil pacífica y aseguró que mantendrá esa postura mientras, según él, no se aclaren las dudas sobre la ciudadanía estadounidense del presidente electo Abelardo De la Espriella y las obligaciones que esa condición podría generar frente al ejercicio de la Presidencia de Colombia.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, el líder de la oposición afirmó que algunas interpretaciones en medios de comunicación y las reacciones del entorno del presidente electo han dejado de lado lo que considera el tema central de la discusión.

“Advierto que se deja de lado la esencia del problema: la afrenta a la dignidad nacional. También se busca ignorar el cuestionamiento central”, dijo.

Según Cepeda, De la Espriella debe aclarar si ha sido colaborador o agente de algún organismo de seguridad o inteligencia de Estados Unidos: “El candidato elegido debe aclarar si es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”.

Además, insistió en que el debate gira alrededor de las obligaciones que adquiere un ciudadano estadounidense y que, en su concepto, serían incompatibles con el ejercicio de la Presidencia.

“Se trata de obligaciones, sobre las cuales ya se pronunciaron 20 exmagistrados en una comunicación pública”, escribió.

Ratificó el llamado a la desobediencia civil pacífica

Frente a las críticas que generó su pronunciamiento inicial, el senador reiteró que mantiene su posición y defendió la legitimidad de acudir a mecanismos de protesta pacífica.

“Por eso en este caso, lo reitero, apelar a la desobediencia civil pacífica tiene toda legitimidad”, dijo.

¿Por qué se originó la controversia?

Las declaraciones de Cepeda se producen un día después de asegurar que la eventual posesión de Abelardo De la Espriella estaría “viciada por ser ilegal e ilegítima” si no renuncia previamente a su ciudadanía estadounidense y aclara su relación con ese país.

En ese pronunciamiento, el líder de la oposición advirtió que, de no cumplirse esas condiciones, no reconocerá la autoridad del presidente electo y promoverá la desobediencia civil pacífica.

No obstante, este miércoles 1 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela que buscaba poner en entredicho si De la Espriella podía cumplir su rol como presidente por su doble nacionalidad estadounidense, ya que la Sala Quinta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá concluyó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría no vulneraron derechos fundamentales al permitir la participación del candidato en la contienda presidencial.

El tribunal señaló que la doble nacionalidad no constituye, por sí sola, una inhabilidad para un colombiano por nacimiento. La restricción aplicaría únicamente en los casos establecidos por la Constitución para acceder a la Presidencia, y el artículo 179 exceptúa a los colombianos de nacimiento del impedimento relacionado con la doble nacionalidad.