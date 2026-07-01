¿Cómo se ha dado la desobediencia civil en la historia colombiana? Recuento de Juan Esteban Constaín
El historiador y periodista recordó en Caracol Radio los casos más insignes en los que se ha empleado la desobediencia civil como estrategia política en el país.
¿Cómo se ha dado la desobediencia civil en la historia colombiana? Recuento de Juan Esteban Constaín
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A propósito de las declaraciones del senador Iván Cepeda, quien hizo un llamado a la desobediencia civil pacífica en contra del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, el periodista y escritor Juan Esteban Constaín hizo un recuento histórico de este mecanismo de protesta en 6AM W.
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