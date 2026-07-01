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¿Cómo se ha dado la desobediencia civil en la historia colombiana? Recuento de Juan Esteban Constaín

A propósito de las declaraciones del senador Iván Cepeda, quien hizo un llamado a la desobediencia civil pacífica en contra del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, el periodista y escritor Juan Esteban Constaín hizo un recuento histórico de este mecanismo de protesta en 6AM W.

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