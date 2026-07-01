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01 jul 2026 Actualizado 14:18

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“No tiene sentido invitar a la desobediencia civil”: presidente de la SMOB sobre Iván Cepeda

El presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá (SMOB), Carlos Roberto Pombo, aseguró que es “un despropósito”.

“No tiene sentido invitar a la desobediencia civil”: presidente del SMOB sobre Iván Cepeda

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Carlos Roberto Pombo, presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá (SMOB), se refirió en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a las declaraciones de Iván Cepeda, senador electo, en donde este advirtió que en caso de que Abelardo de la Espriella no renuncie a su ciudadanía de Estados Unidos, se iría a una “desobediencia civil pacífica”.

Lea más: ¿Qué implicaciones tendría para Colombia la posible desobediencia civil pacífica de Cepeda? Análisis

Me parece un despropósito lo que están haciendo en este momento, sobre todo la niña que saca este tweet con palabras para muchos soeces. Las palabras tienen una fuerza, una fuerza muy poderosa. Creo que lo que pasó en los años 40 y 50 del siglo pasado es muy diferente a lo que hoy está pasando. En esa época era la época de los grandes caudillos, no solamente internacionales, estaba Hitler, estaba Mussolini, estaba Franco, y en nuestro país estaba Laureano Gómez, Alfonso López, Jorge Eliecer, Gaitán. Entonces, el contexto histórico de hoy es completamente diferente. En ese momento estábamos a puertas de la guerra mundial, o ya estábamos en la guerra mundial. Hoy, por el contrario, el país reclama paz y reclama tranquilidad. Tenemos que entender que el país ya maduró y estamos en otra época y en otras circunstancias”, aseveró en su primera intervención.

“No tiene sentido”.

Finalmente, Pombo subrayó que “no tiene sentido invitar a la desobediencia civil, entre otras cosas, por un argumento que ya está demostrado y ya a la Registraduría le dio la credencial al presidente electo, Abelardo de la Espriella, el hecho de ser ciudadano americano y de que si no renuncia a la ciudadanía no lo reconoce el Gobierno, resulta inconveniente desde todo punto de vista. Hace un rato ya mencionábamos cómo no reconocer a un gobierno puede invitar a la violencia”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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