Autoridades aduaneras dan a conocer los documentos requeridos para paso de ayuda humanitaria

Cúcuta

Para facilitar la salida de vehículos desde Colombia con mercancías en donación destinadas a ayuda humanitaria hacia Venezuela, la DIAN informó que los transportadores deberán presentar un documento con la relación de las mercancías, indicando su descripción, clase y cantidad.

Además, el documento debe incluir las placas del vehículo, la identificación de la unidad de carga si viaja en contenedor, los datos del conductor, del remitente y destinatario, así como los responsables de la operación en Colombia y Venezuela.

La autoridad aduanera recordó que este documento debe ser entregado al funcionario de la DIAN antes de la salida del vehículo por el Puente Internacional Atanasio Girardot, en Tienditas.

Así mismo, que durante esta semana se tendrá un horario habilitado, en jornada continua de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, hora colombiana.

Es de resaltar que por este paso binacional, durante el pasado fin de semana, se transportaron toneladas de alimentos con destino a las zonas más afectadas por los terremotos que se presentaron en Venezuela el pasado 24 de junio y que, según datos entregados por las autoridades del vecino país, ha dejado hasta el momento más de 1.700 muertos y más de 12 mil familias damnificadas.