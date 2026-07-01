El Gral (r) Jorge Mora esta en el empalme del nuevo gobierno

Cúcuta

El general en retiro Jorge Mora es uno de los integrantes del equipo de empalme que ha organizado el presidente electo Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Retrepo.

Al conocerse inicialmente la organización que proyecta el nuevo gobierno, se estableció que el ex militar estará en la estructura establecida para el área de defensa como líder.

Junto a esta área esta como coordinador para ese mismo propósito el general Alberto Sepúlveda, dentro del equipo inicial que se ha conocido.

El general (r) Jorge Mora fue uno de los líderes de la campaña “Defensores de la Patria” en Norte de Santander, ex candidato a la Gobernación de Norte de Santander y reconocido líder de la región.

Junto a él y en ese mismo propósito, estuvo el diputado Diego González, dos personas que asumieron el liderazgo de la campaña del hoy presidente en el oriente del país.