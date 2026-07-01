Satena reabre la ruta aérea entre Cúcuta y Tibú desde el 10 de julio

Norte de Santander.

La aerolínea Satena anunció el restablecimiento de la ruta aérea entre Cúcuta y Tibú, una conexión considerada estratégica para el Catatumbo que volverá a operar a partir del próximo 10 de julio, luego de haber permanecido suspendidadurante más de dos meses por la compleja situación de seguridad en la región.

La venta de tiquetes inició el pasado 26 de junio y el primer vuelo de esta nueva etapa despegará el 10 de julio.

La compañía informó que la ruta contará con una oferta de 304 sillas, con el propósito de fortalecer la conectividad entre el área metropolitana de Cúcuta y el municipio de Tibú, reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento y facilitando el acceso a servicios, actividades comerciales y oportunidades de desarrollo para el Catatumbo.

La reactivación de la operación se produce después de que el pasado 24 de abril Satena anunciara la suspensión de la ruta, argumentando que las condiciones de orden público impedían garantizar una operación segura.

La decisión fue adoptada tras el secuestro de Edison Balaguera Gamboa, administrador de la operación de la aerolínea en Tibú y quien también se desempeñaba como agente operativo, hecho que llevó a la empresa a considerar inviable la continuidad del servicio mientras persistieran los riesgos para su personal y los pasajeros.

La suspensión generó preocupación entre los habitantes, comerciantes y diferentes sectores de Tibú, quienes manifestaron que la ruta aérea representa un servicio fundamental para la movilidad del municipio y advirtieron que su cierre tendría un impacto negativo sobre la economía local, debido a la dependencia que existe de esta conexión para el transporte de viajeros y el desarrollo de actividades comerciales.

Posteriormente, en mayo, Satena informó que Aerotransportes Balaguera y la aerolínea dieron por terminado el contrato de agencia comercial mediante el cual se operaba la ruta entre Cúcuta y Tibú.

Con el anuncio de la reactivación, la compañía no ha entregado mayores detalles sobre el nuevo esquema operativo; sin embargo, el restablecimiento del servicio marca el regreso de una conexión considerada esencial para una de las regiones con mayores dificultades de acceso en Norte de Santander.