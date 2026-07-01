A la cárcel hombre señalado de asesinar a otra persona en medio de una discusión en Pamplona. / Foto: Fiscalía.

Pamplona

En las últimas hora fue enviado a un centro carcelario Winder Alexander Herrera Hidalgo, señalado de participar en el crimen de un hombre en el municipio de Pamplona, Norte de Santander.

De acuerdo con lo dado a conocer por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se presentaron en el barrio El Buque de la ciudad Mitrada, a pocos metros de la Universidad de Pamplona, el pasado 22 de junio.

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Así mismo indicó el ente investigador que “el hoy procesado habría atacado con un arma cortopunzante a la víctima en medio de una discusión. Como consecuencia de las heridas recibidas, el hombre falleció en el lugar de los hechos”.

Una vez ocurrido este hecho de sangre, el presunto agresor huyó del lugar de los hechos. Sin embargo, fue ubicado por parte de las autoridades y capturado en flagrancia, en el sector conocido como Redoma de los Adioses, sobre la vía nacional que comunica a Pamplona con Cúcuta.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos.