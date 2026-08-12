Maluma activa su fundación para apoyar a familias afectadas por la emergencia en Colombia

El cantante colombiano Maluma se sumó a las muestras de solidaridad que han surgido tras la emergencia que afecta a diferentes regiones del país.

El antioqueño anunció que, a través de su Fundación El Arte de los Sueños, se adelantan acciones para apoyar a las familias que atraviesan momentos de dificultad.

El artista utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por la situación y enviar un mensaje a sus seguidores.

“Me duele profundamente ver lo que están viviendo tantas familias en nuestro país. Hoy Colombia necesita de todos nosotros”, señaló Maluma en una publicación.

Como parte de esta iniciativa, la Fundación El Arte de los Sueños habilitó diferentes puntos de recepción de donaciones en Medellín, con el propósito de reunir elementos y ayudas que posteriormente puedan ser destinados a las poblaciones que enfrentan las mayores necesidades como consecuencia de la emergencia.

Los ciudadanos que quieran contribuir de manera presencial podrán acercarse a tres lugares anunciados por el artista: la Fundación El Arte de los Sueños, la Tienda Remanence y el restaurante Casa Eterna. De esta manera, Maluma busca facilitar la participación de quienes quieran aportar desde Medellín.

El cantante informó que, a través de sus historias en redes sociales, estará compartiendo las cuentas habilitadas para realizar donaciones a nivel nacional, además de un enlace dirigido a las personas que se encuentran fuera del país y desean sumarse a la campaña.

“Toda ayuda cuenta”, manifestó el cantante, invitando a sus seguidores a participar de acuerdo con sus posibilidades.

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La Fundación El Arte de los Sueños, iniciativa social vinculada al artista, trabaja en proyectos dirigidos principalmente a jóvenes y comunidades, utilizando herramientas como el arte, la música y la formación para generar oportunidades y fortalecer los procesos sociales.

Con esta nueva campaña de apoyo, Maluma busca que su comunidad de seguidores se convierta también en parte activa de la respuesta a la emergencia y contribuir a que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan.