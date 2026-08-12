Horóscopo del profesor Salomón HOY 12 de agosto: Es momento de arriesgarse para Tauro y Acuario

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Autor: efoArt)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este miércoles 12 de agosto.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 12 de agosto:

Géminis

El pago de algunas cosas pendientes llegará y tendrán la oportunidad de cumplir con deudas o compromisos que tenían acumulados. Además, surgirán nuevas entradas de dinero que no solo les permitirán ponerse al día, sino también contar con mayor tranquilidad económica. En el trabajo se avecinan cambios positivos y nuevas oportunidades.

Número: 7426

Libra

La carta de la justicia indica que los trámites o asuntos relacionados con documentos tendrán resultados favorables. En el amor, las relaciones podrán fortalecerse y avanzar de manera positiva. En cuanto a la salud, se recomienda prestar especial atención a la espalda y la columna.

Número: 5908

Acuario

Es importante controlar el mal genio y mantener la calma, ya que actuar impulsivamente podría llevarlos a tomar decisiones poco convenientes. Para quienes tienen planes de viajar, este puede ser un buen momento para hacerlo, pues traerá satisfacción y nuevas experiencias. Además, los juegos de azar estarán a su favor.

Número: 0488

Aries

Deben prestar atención a su salud, especialmente a posibles molestias en los pies o las piernas. Para quienes desean comenzar nuevos estudios, aparecerán oportunidades que podrán aprovechar con facilidad. También se recomienda tener precaución frente a personas envidiosas y actuar con prudencia.

Número: 3160

Leo

Las cosas comenzarán a mejorar para Leo. El portal representa una etapa de gran fuerza y apertura de nuevos caminos. La carta del Sol anuncia un proceso de renovación que, acompañado por el eclipse, permitirá abrir nuevas puertas y alcanzar mayor estabilidad en aspectos relacionados con la salud, el dinero y el amor.

Número: 6452

Sagitario

En el ámbito laboral será necesario definir qué camino quieren seguir, continuar con lo que tienen o buscar una nueva opción. También deben estar atentos para evitar robos o pérdidas de objetos. A pesar de esto, vienen situaciones interesantes que les permitirán fortalecer, cambiar y mejorar diferentes aspectos de su vida.

Número: 1512

Tauro

Si tienen pendiente un viaje, las cartas indican que deben realizarlo con voluntad y confianza, pues podría traer buenos resultados. En el aspecto económico llegará una recompensa después de un periodo difícil. Para quienes tienen un negocio relacionado con un vehículo, este puede ser un buen momento para ponerlo en marcha.

Número: 7444

Virgo

Deben seguir adelante y no perder el ánimo cuando las cosas no salgan como esperaban. Será importante buscar nuevas alternativas y permitir que la vida muestre otros caminos. En el amor, quienes atraviesen una relación tóxica deberán mantener la calma y tomar una decisión. Cuando existe equilibrio emocional, los demás aspectos de la vida también pueden mejorar. Cuiden especialmente la salud digestiva.

Número: 9950

Capricornio

Tengan cuidado con las personas envidiosas y negativas, especialmente al momento de compartir sus triunfos o proyectos. Es recomendable ser prudentes con la información que cuentan sobre sus planes. Para quienes están pensando en comenzar un emprendimiento, se avecina un periodo favorable, con posibilidades de obtener excelentes resultados.

Número: 0677

Cáncer

Llegará un periodo de armonía en el que podrán solucionar situaciones que les generaban preocupación y alcanzar cambios que estaban buscando. En el trabajo habrá algunos ajustes o modificaciones, pero estos terminarán favoreciendo la estabilidad y la mejora de sus condiciones. En el aspecto económico, recibirán una importante bendición proveniente de una fuente inesperada.

Número: 6033

Escorpio

No es momento de desfallecer, deben continuar trabajando con energía, voluntad y determinación hasta alcanzar sus metas. Para quienes están pensando en invertir en finca raíz, podría presentarse una oportunidad interesante para atreverse. En materia de salud, se recomienda prestar atención a la espalda y los bronquios.

Número: 2918

Piscis

En el amor llegarán momentos positivos y habrá buenas noticias en el aspecto emocional. Los nuevos proyectos también podrán avanzar y concretarse, aunque se recomienda compartirlos únicamente con las personas necesarias para evitar afectar su desarrollo. Además, será importante solucionar cualquier inconveniente pendiente para no continuar arrastrando situaciones negativas

Número: 6419

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