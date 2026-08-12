Loterías del Valle, Meta y Manizales postergaron sus sorteos de este 12 de agosto: ¿Cuándo serán?

Loterías del Valle del Cauca, Meta y Manizales. Fotos: Loterías del Valle del Cauca, Meta y Manizales, y Getty Images.

Habitualmente en Colombia, cada miércoles entre 10:00 y 11:00 de la noche, se juegan las loterías del Valle del Cauca, Meta y Manizales, sorteando, entre otras cosas, su reconocido premio mayor.

Sin embargo, para este miércoles, 12 de agosto, estos habituales sorteos no se llevarán a cabo . Lo anterior debido a la emergencia que generó el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia el pasado lunes y que, a la fecha, deja 239 personas fallecidas.

De hecho, las mismas loterías, a través de sus páginas web y sus redes sociales, informaron de la decisión por medio de un comunicado.

¿Qué dijeron las loterías?

La Lotería del Meta afirmó que se aplazó el sorteo teniendo en cuenta las consecuencias que dejó el terremoto en materia de comunicación, conectividad y operación.

Así mismo, expresaron su apoyo y solidaridad a las personas afectadas por el desastre.

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En la misma línea, la Lotería del Valle del Cauca, una de las principales regiones afectadas por el sismo, expresó en primera instancia solidaridad “y acompañamiento a todas las personas y familias que hoy enfrentan momentos de dificultad”.

Complementaron mencionado que la decisión de postergar el sorteo se debe a que se “busca contribuir a que, durante estos días, se puedan concentrar esfuerzos en atender las necesidades más urgentes de las comunidades y territorios afectados”.

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Finalmente, la Lotería de Manizales informó de la postergación del sorteo de este miércoles explicando que su prioridad es “acompañar y estar unidos”.

“Manizales es resiliente y Colombia también”, concluyeron.

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Entonces, ¿cuándo serán los sorteos de las loterías del Valle del Cauca, Manizales y Meta?

Pues bien, las tres loterías tomaron la decisión de que sus respectivos sorteos de este miércoles serán el próximo viernes, 14 de agosto.

Los sorteos de las tres loterías se jugará a las 10:30 de la noche.

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