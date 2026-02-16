Por pagos irregulares en el Fondo del Magisterio, Fomag, compulsan copias contra Mineducación

Una acción de tutela emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia ordena investigar al ministro de Educación, Daniel Rojas; a la directora de la Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo, al abogado Yobanni Alberto López y a un grupo de maestros pensionados que recibieron el pago de una prima a pesar de que se les había negado legalmente.

Es decir, les pagaron las prestaciones que venían reclamando, sin importar que la justicia había determinado que no tenían derecho a recibir esa plata.

La decisión es una consecuencia de una multimillonaria operación de cobros irregulares que superan los 260.000 millones de pesos, un pequeño Foncolpuertos, en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

El Fomag es una cuenta especial de la Nación administrada por la Fiduprevisora.

La acción de tutela ordena investigar penalmente al abogado Yobanni Alberto López, quien habría hecho los reclamos a los que los docentes jubilados no tendrían derecho.

El abogado Yobanni López, hijo de un antiguo sindicalista, preside una firma especializada en estos procesos contra el Fomag, y cobra entre el 20 y el 30 por ciento de lo que recibe cada jubilado, una actividad tan próspera que incluso le permite tener avión privado.

El periodista Iván Serrano, de la revista CAMBIO, publicó en la más reciente edición un artículo de portada que da cuenta de estos multimillonarios cobros irregulares de los que habló el presidente Gustavo Petro en el último consejo de ministros, hace cuatro días, y que suman 260.437 millones de pesos.

La Federación Colombiana de Educadores, Fecode, el sindicato de los maestros, asegura que sí existen derechos para cobrar una prima de mitad de año por parte de todos los educadores jubilados.

El presidente de Fecode, Domingo Ayala, asegura que el gobierno Petro quiere desconocer este pago.

El Ministerio de Educación, por su parte, sostiene que solo unos cuantos jubilados tienen derecho a esa prima y que legalmente están excluidos los educadores que se jubilaron con la “pensión gracia”, los vinculados al magisterio antes de 1981 o los que se pensionaron después de 2011.

El ministro Daniel Rojas se enteró anoche por mí de la existencia de una compulsa de copias ordenando investigarlo y prefirió posponer una entrevista hasta enterarse del tema.

El abogado Yobanni Alberto López es el multimillonario demandante, a quien decimos buenos días.

Ustedes lo han oído. El abogado Yobanni López sostiene que se trata de reclamaciones justas. No es lo que piensan ni el presidente Gustavo Petro, ni un juez administrativo.