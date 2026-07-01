Petro firma la extradición de alias ‘Larry Changa’, cofundador del Tren de Aragua, hacia Chile

El presidente de la República firmó la extradición de alias ‘Larry Changa’. / Foto: Suministrada

El presidente Gustavo Petro firmó la extradición de Larry Álvarez, alias ‘Larry Changa’, señalado como uno de los fundadores y cabecillas del Tren de Aragua.

Caracol Radio conoció en primicia que la decisión quedó oficializada mediante la Resolución 245 de 2026, con la que se autoriza su entrega a la justicia de Chile.

Alias ‘Larry Changa’ es requerido por las autoridades chilenas por los delitos de asociación criminal y dos secuestros, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitiera concepto favorable para su extradición.

Esta decisión se conoce horas después de que el presidente Petro reactivara la extradición de alias ‘Chiquito Malo’, jefe del Clan del Golfo.

Ambas determinaciones coinciden con el periodo posterior a la reunión que sostuvo la semana pasada el presidente electo, Abelardo De La Espriella, con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en medio de un escenario en el que varias solicitudes de extradición permanecían pendientes de la firma presidencial.

La decisión también se produce semanas después de que alias ‘Larry Changa’, capturado en 2024, enviara una carta al Gobierno Nacional solicitando ser designado como gestor de paz para promover un eventual proceso de diálogo y desmovilización del Tren de Aragua.

“Solicito ser nombrado Gestor de Paz, con el fin de facilitar acercamientos y construir una ruta viable de desmovilización”, señaló alias ‘Larry Changa’ en la comunicación remitida al Gobierno por intermedio de sus abogados.

Sobre esa petición, el alto comisionado para la Paz había explicado que toda la documentación fue enviada al presidente Gustavo Petro para que tomara una decisión sobre la eventual apertura de un canal de diálogo.

“Seguiremos investigando a ver si hay con quién hablar y si es competencia nuestra, como Gobierno de Colombia, tener una relación con una agrupación que parece tener su sede fundamental en otro país”, indicó el alto comisionado.

El Tren de Aragua fue incluido recientemente en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y ha sido catalogado por ese país como una organización terrorista transnacional con presencia en Venezuela, Chile y Colombia. Con la firma de la resolución de extradición, alias ‘Larry Changa’ será puesto a disposición de la justicia chilena para responder por los delitos que se le atribuyen.