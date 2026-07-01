Armenia

Tedeum y festival de la quindianidad por 60 años de vida administrativa del departamento del Quindío

El Quindío no solo cumple años, cumple sueños’, es el eslogan de la gobernación en los 60 años de creación del Quindío que se cumplen este 1 de julio de 2026.

Historia

El departamento del Quindío fue creado mediante la Ley Segunda del 7 de febrero de 1966 y administrativamente inició el 1 de julio de 1966 al separarse del antiguo departamento de Caldas, gestión liderada por los parlamentarios Silvio Ceballos y Ancízar López, durante el gobierno del Presidente Guillermo León Valencia teniendo como primer gobernador al parlamentario Ancízar López López.

Al respecto, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, a través de la Secretaría de Cultura, tiene una agenda para este miércoles primero de julio, fecha conmemorativa.

Actos del 1 de julio

9:00AM Acto de acción de gracias en la catedral La Inmaculada Concepción, de Armenia, dónde se espera la asistencia de las autoridades civiles y militares, y en donde la fundación Vivace interpretará los respectivos himnos.

Al terminar, se rendirá tributo y una ofrenda floral al departamento, gestada por la senda trazada por Ancizar López López y Silvio Ceballos, entre otros nombres responsables de su concepción, y habrá una parada de los activos del Ejército Nacional adscritos a la Octava Brigada por esta nueva conmemoración.

Acto seguido los asistentes se dirigirán hasta la sala Roberto Henao Buriticá, en el primer piso del Centro Administrativo Departamental, para participar en la develación de la obra ‘El Pájaro Caído’, del artista fallecido Antonio Bernardi De Fina, y que constituye una donación de la familia del escultor al Quindío por sus efemérides.

Centro de Convenciones

La programación a partir de las 8:00 p.m. será en el Centro Cultural y Metropolitano de Convenciones del Quindío, donde el show central estará a cargo del dj quindiano Julio Victoria, quien alternará con la Orquesta Sinfónica del Café. Allí la entrada será gratis, hasta llenar aforo.

Los días 2 y 3 de julio se desarrollará una agenda artística en el Centro de Convenciones y el sábado 4 de julio, el mandatario de los quindianos rendirá homenaje en el parque Los Fundadores de Armenia a los personajes e instituciones que forjaron al Quindío; posteriormente, dará inició al Desfile de la Quindianidad, con más de un millar de artistas y comparsas que llegarán para el cierre del Festival de la Quindianidad en la Plaza de Bolívar de la capital quindiana.

Festival de la Quindianidad

En Caracol Radio Armenia hablamos con el Felipe Robledo, secretario de cultural del Quindío, que sobre el festival de la quindianidad agregó “primer festival pensado para mostrar el talento emergente en arte y cultura en el departamento del Quindío, se ha llamado el Festival de la Quindíanidad, ya está próximo a quedar materializado a través de ordenanza departamental buscando que en el futuro esto no dependa de una voluntad política o con la que hoy contamos, sino que se vuelva una institución en el que los quindianos puedan reconocer el arte, la cultura y la exhibición precisamente de todos los talentos que tenemos en nuestro departamento,

Incluso aquellos que no habiendo nacido en nuestro departamento, pero desarrollando su proyecto de vida acá, tengan la oportunidad de ser reconocidos y precisamente exaltados en uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Y en una fecha que además por divina providencia no la escogimos, pero queda precisamente con vacaciones donde hay migración tanto del cono norte como del cono sur, por lo que sabemos que este tiene un potencial como festival de ser tal vez uno de los más importantes del centro suroccidente en los próximos años.

¿Qué actos son los importantes?

El primero de julio vamos a tener a Julio Victoria y la Orquesta Filarmónica del Café, más de 87 músicos puestos en escena en un ensamble entre lo digital y electrónico y lo sinfónico. Es una puesta en escena bellísima de una calidad extraordinaria, nada que envidiar a escenarios en Viena, en Bélgica, en Madrid, en Barcelona, y que además nos exalta saber que es un quindiano que si bien poco se conoce en el departamento, mucho se conoce a nivel mundial.

Desde luego eso va a permitir que la gente también vea cómo a través de la música yo puedo desarrollar un proyecto de vida y esos futuros músicos puedan ver en un Julio Victoria y en cada uno de nuestros artistas la oportunidad de entregar lo mejor de sí de su talento a la sociedad del Quindío que pertenece.

Así es y cómo lo tenemos pensado, exaltando talentos emergentes, por lo que no se nos haría nada raro que en un par de años grandes productores nacionales e internacionales vengan a este festival en busca de esos talentos que ayuden a generar mejores ingresos en términos pues económicos, pero que también ayuden a resaltar el talento con el que venimos potenciando nuestro departamento, argumento el secretario de cultura.

¿Usted ha dicho que se quiere rescatar la identidad del departamento?

Así es, este festival se basa específicamente en el talento, en el arte, en el saber ancestral, por eso también incluso tenemos el desfile de la Quindíanidad, un espacio en el que vamos a ver danza del machete, el Yipao en todas sus modalidades agrícola, carga agrícola, acrobático, pique normal y también vamos a tener la oportunidad de contar a través de artistas plásticos, la biocultura que también es una riqueza muy importante para nuestro.