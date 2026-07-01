Doble nacionalidad Abelardo de la Espriella: ¿corresponde a derecho constitucional o internacional?

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En 6AM W de Caracol Radio, el profesor de Derecho de la Universidad de Miami y experto en derecho internacional, Pablo Rueda-Saiz, aseguró que, desde su análisis, la doble nacionalidad del presidente electo Abelardo de la Espriella no constituye un impedimento para asumir la Presidencia de Colombia.

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El jurista, quien fue magistrado de la Corte Constitucional y asesor jurídico de la Presidencia, señaló que el debate ha sido planteado de manera equivocada, pues considera que no corresponde al derecho constitucional colombiano sino al derecho internacional y, en particular, a la legislación de Estados Unidos.

La posesión no estaría impedida

Rueda Saiz explicó que ejercer como jefe de Estado no impediría la posesión del mandatario, pero sí podría tener consecuencias sobre su ciudadanía estadounidense.

Según indicó, la posición del Departamento de Estado de Estados Unidos establece que asumir funciones como jefe de Estado puede interpretarse como una renuncia voluntaria a la ciudadanía estadounidense, lo que facultaría a ese país para retirarla, incluso si la persona no presenta una renuncia formal.

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Casos similares en otros países de doble nacionalidad

El experto recordó que esta situación ya se ha presentado con otros mandatarios que tenían nacionalidad estadounidense, como el ex primer ministro de Granada, Keith Mitchell, y el expresidente de Somalia, Mohammed Abdullahi Mohammed, quienes perdieron o renunciaron a esa ciudadanía al ejercer sus cargos.

Añadió que, aunque lo habitual es que el funcionario renuncie voluntariamente a la ciudadanía, el Departamento de Estado también puede inferir esa intención a partir del ejercicio de funciones como jefe de Estado.

Frente al llamado del senador Iván Cepeda a una desobediencia civil por este tema, Rueda Saiz manifestó su preocupación por el contexto político del país.

Si bien reconoció que la desobediencia civil es una figura legítima, consideró que promoverla en las actuales circunstancias representa un riesgo para Colombia debido al alto nivel de polarización que vive el país.

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