Abren indagación por presuntas deficiencias en la prestación del servicio de aseo en Montería

Montería

La Personería de Montería abrió una indagación previa por presuntas deficiencias en la recolección de basuras en la ciudad. Con este proceso se buscaría determinar posibles responsabilidades disciplinarias relacionadas con la gestión y seguimiento de la prestación del servicio público de aseo en la capital de Córdoba.

“La decisión se adopta tras el análisis de múltiples peticiones, quejas, denuncias y solicitudes ciudadanas recibidas durante los meses de mayo y junio de 2026, en las que se reportan presuntas deficiencias en la recolección de residuos sólidos, acumulación de basuras, generación de malos olores, afectaciones sanitarias y dificultades en la atención oportuna de requerimientos de los usuarios, en distintos sectores urbanos y rurales de Montería”, estableció la Personería de Montería.

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Según la Personería de Montería, en la ciudad se estarían evidenciando posibles incumplimientos en frecuencias y horarios de recolección, lo cual representaría riesgos para la salubridad pública y ambiente, especialmente en el sur de la ciudad, margen izquierda y centro de Montería.

“En esta actuación disciplinaria, se ordenó la práctica de pruebas encaminadas a verificar las gestiones realizadas por las dependencias de la Alcaldía de Montería encargadas de gestionar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios”, agregó la Personería de Montería.

“Seguiremos ejerciendo nuestras funciones de control y vigilancia para garantizar la protección de los derechos de la comunidad y promover la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios en el municipio”, concluyó.