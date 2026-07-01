Inhabilitan a exsecretario de Educación de Tierralta por fallas en el servicio de rutas escolares

Montería

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó que “por incumplimientos en la implementación del transporte escolar para estudiantes de instituciones educativas en zonas rurales del municipio de Tierralta (Córdoba), se destituye e inhabilita por 9 años a Eugenio Miguel Villalba Fajardo, exsecretario de Educación, Deporte y Cultura de esta población”.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, “el exfuncionario, designado como supervisor del contrato, omitió deberes para vigilar y controlar de manera adecuada el cumplimiento y objeto de este, al permitir que se utilizarán vehículos vetustos, inferiores al año 2005, algunos de ellos sin seguro obligatorio vigente ni revisión técnico-mecánica”.

Más información Cerro Matoso advierte que reduce operación en un 25% por restricción de gas natural

El ente de control advierte que “la Cooperativa de Transporte Especial de Córdoba, operadora del contrato, no cumplió con las normas técnicas obligatorias ni con lo estipulado en los estudios previos, ocasionando inconvenientes para jóvenes del corregimiento Caramelo, Santa Fe de Ralito y la vereda los Volcanes, que vieron en riesgo la continuidad de sus estudios por los problemas que presentaban las rutas escolares”.

El fallo de primera instancia de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Montería concluyó que la conducta atribuida al exfuncionario es a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes.

El Ministerio Público resaltó que la ejecución del contrato suscrito por un valor de ($1.675.000.​000), habría puesto en riesgo la continuidad de estudios de muchos jóvenes del municipio de Tierralta.