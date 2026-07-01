Córdoba: solicitan mesa técnica urgente ante alerta de Cerro Matoso por restricción de gas natural

Montería

La Gobernación de Córdoba solicitó al Gobierno Nacional la instalación urgente de una mesa técnica e institucional para evaluar los riesgos que se enfrentarían ante el anuncio de Canacol Energy de suspender los contratos vigentes de suministro de gas natural, una situación que afectaría a diversos sectores, entre ellos, industrias y empresas con operación e incidencia en Córdoba como Cerro Matoso.

“La preocupación de la administración departamental se acrecentó luego de que Cerro Matoso confirmara este miércoles, 1 de julio, la reducción del 25 % de su operación, como consecuencia de las restricciones en el suministro de gas natural requerido para el funcionamiento de su planta”, puntualizó la administración departamental.

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“De acuerdo con la empresa, esta medida pone en riesgo cientos de empleos, contratos con proveedores y contratistas, y aportes al país y al departamento por concepto de regalías, impuestos y compras locales”, agregó.

Según la administración departamental, desde el pasado 19 de mayo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, habría solicitado al Ministerio de Minas y Energía la instalación de esta mesa para conocer la posición del Gobierno Nacional y activar una articulación inmediata entre las entidades competentes como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Sociedades, entre otros.

“En respuesta a esta solicitud, la cartera de Minas y Energía manifestó, mediante oficio, su disposición de coordinar mesas técnicas con la participación de todos los actores involucrados en el sector. Sin embargo, hasta el momento no se ha definido una fecha para la realización de este espacio, por lo que la Gobernación de Córdoba insiste en la necesidad de convocar las mesas con la mayor urgencia, teniendo en cuenta que ya empiezan a verse afectaciones”, detalló.

“Nos preocupa la estabilidad del suministro de gas para los usuarios”: gobernador de Córdoba

Frente al escenario expuesto, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, dijo que “nos preocupa, en primer lugar, la estabilidad del suministro de gas para los usuarios regulados y para las familias cordobesas, pero también nos preocupa el impacto que esta situación tiene sobre empresas como Surtigas, Cerro Matoso y otras compañías con incidencia en el Caribe, porque lo que está en juego es la continuidad del servicio, la seguridad energética, el empleo y la estabilidad económica del departamento”.

Finalmente, insistió en que a través de la mesa se podría trabajar de manera articulada “con el propósito de encontrar soluciones que garanticen la continuidad del servicio, protejan a los usuarios y preserven la actividad productiva del territorio”.