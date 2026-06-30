“Ruta Montería - Panamá no se cancela”: Alcaldía de Montería

Montería

La Alcaldía de Montería confirmó que la ruta internacional Montería-Panamá no ha sido cancelada; sin embargo, aclaró que por el momento está suspendida de la manera en que venía operando: a través de vuelos chárter.

“La ruta internacional Montería-Panamá no ha sido cancelada. La decisión de la aerolínea Aeroregional es suspender los vuelos chárter que habían venido operando desde el 11 hasta el 29 de junio, para dar paso a la ruta regular comercial, previo a la solicitud de la aerolínea a la Aerocivil, quien es la autoridad encargada de autorizarla”, señaló el secretario de Desarrollo Económico municipal, José Nicolás Barrios.

Explicó que, “si bien aumentó la afluencia de pasajeros, es necesario lograr una mayor demanda. Por ello, se dará paso a la ruta regular con un plan de mercadeo liderado por la aerolínea”. En ese sentido, agregó que el reporte oficial indica que se realizaron 12 vuelos de ida y regreso, con un total de 228 sillas ofertadas.

“Queremos que los cordobeses, los monterianos y los potenciales usuarios de esta ruta de otros departamentos sepan que la administración municipal no abandonará la ruta y que haremos todos los esfuerzos institucionales para mantenerla y atraer más aerolíneas”, señaló.

Durante una reunión realizada el pasado 24 de junio se definió la estructuración de nuevas estrategias de mercadeo, ventas y promoción turística del destino por parte de la aerolínea, en conjunto con la Alcaldía de Montería, con el fin de poner en operación la ruta regular comercial en aproximadamente dos meses.

“Desde el concesionario Airplan se garantizará la coordinación con entidades como Migración, la DIAN, ICA, Antinarcóticos y Secretaría de Sarlud para mantener la operatividad internacional del aeropuerto Los Garzones. Igualmente, se reafirma el compromiso con este tipo de operación y la búsqueda de alternativas para hacerla posible (…) Además, se implementará una plataforma virtual de ventas en Colombia, enlazada con las agencias de viajes, para que los clientes puedan adquirir sus tiquetes de manera directa, ágil y sin contratiempos”, concluyó la administración municipal.