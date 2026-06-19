Evalúan operación de la ruta internacional Montería – Panamá: reportan bajo flujo de pasajeros

Montería

La Alcaldía de Montería informó que la operación de la ruta internacional que conectaría a la capital de Córdoba con Panamá ha venido ajustándose a las condiciones reales del mercado. “Por esta razón, la aerolínea decidió operar temporalmente con una aeronave de menor capacidad, adecuada a la demanda actual de pasajeros, garantizando la sostenibilidad y continuidad del servicio, una decisión que responde al comportamiento real de la demanda registrada hasta el momento”, señaló.

“Hasta el momento, los vuelos programados se han realizado de acuerdo con lo previsto y la ocupación registrada evidencia que existe una demanda efectiva por esta conexión internacional, con un promedio de entre 8 y 9 pasajeros por trayecto durante las primeras semanas de operación, una cifra inferior a las expectativas iniciales proyectadas para el departamento de Córdoba y la región”, detalló la Alcaldía de Montería.

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Tras lo expuesto, la empresa se encontraría analizando la respuesta del mercado y el comportamiento de los usuarios, con el propósito de determinar la viabilidad y sostenibilidad de la operación en el corto y mediano plazo.

“La evolución y evaluación de la ruta durante las próximas semanas será determinante para definir su continuidad, una decisión que dependerá del comportamiento de la demanda y de los resultados comerciales que obtenga la aerolínea”, concluyó la administración municipal.

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