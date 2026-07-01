Cerro Matoso advierte que reduce operación en un 25% por restricción de gas natural

Montería

A través de un extenso comunicado, Cerro Matoso informó que a partir de hoy, 1 de julio, se ve obligada a reducir en un 25% su operación “como consecuencia de la decisión de Canacol Energy de restringir a 7.000 MBTU (55% del total contratado) el suministro de gas natural requerido para el funcionamiento de la planta. Esta medida fue adoptada de manera unilateral y desconoce las condiciones contractuales vigentes entre las partes”, estableció.

“Esta disminución del ritmo de operación que afecta directamente la capacidad productiva de la empresa se verá reflejada en la suspensión parcial de algunos procesos operativos, impactando cientos de empleos, un número importante de contratos de bienes y servicios, así como un volumen relevante en el pago de regalías, impuestos y compras locales que hoy representan cerca de $3.000 millones diarios y que benefician a miles de familias y al desarrollo de Córdoba y Colombia”, indicó.

Asimismo, advirtió que “de mantenerse, o aumentarse, esta restricción la empresa se verá obligada en los próximos días a parar la operación de una de sus dos líneas, lo que representaría reducir a la mitad la producción de Cerro Matoso, así como sus empleos, compras, contratos y aportes al país”.

“Cerro Matoso cuenta con un contrato de suministro de gas natural con Canacol Energy, vigente hasta 2029. Sin embargo, a comienzos de mayo, Canacol Energy presentó ante una corte de Canadá una solicitud para terminar anticipadamente los contratos vigentes de suministro de gas que mantiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso. La semana pasada, la Corte de Alberta (Canadá) dio aval a dicha solicitud", agregó.

Tras la decisión de la mencionada Corte en Canadá, la niquelera informó que acudirá a todos los mecanismos y vías jurídicas disponibles para mantener la operación.

“Cerro Matoso participó de buena fe en los espacios de diálogo promovidos por la Corte en Canadá y manifestó de manera permanente su disposición para construir una solución negociada proponiendo diferentes opciones. Sin embargo, dichos espacios fueron limitados y las propuestas planteadas por Canacol contemplaban incrementos tarifarios desproporcionados, términos contractuales que no resultaban viables ni equilibrados para las partes y la ausencia de compromisos firmes respecto a las cantidades de gas a suministrar”, expresó en la comunicación.

Frente al panorama, nuevamente hicieron un llamado a la Superintendencia de Sociedades para evaluar si la decisión definitiva que adopte la justicia canadiense debe ser adoptada o no en el país. “Este análisis deberá realizarse teniendo en cuenta la soberanía nacional, la seguridad energética y el respeto por las normas de orden público colombiano”, concluyó.