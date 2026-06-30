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30 jun 2026 Actualizado 02:17

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Reportan reducción de los casos de violencia de género en Montería: habrían bajado en un 23%

Según las autoridades, las campañas preventivas continuarán en las diferentes comunas de la capital cordobesa

Violencia de género imagen de referencia. Foto: Getty Images

Violencia de género imagen de referencia. Foto: Getty Images / Tinnakorn Jorruang / EyeEm

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Las autoridades informaron que durante la realización del Comité de Vigilancia Epidemiológica Municipal se destacó la reducción del 23 % en los reportes de casos de violencia de género en Montería. “A la semana epidemiológica 24 se registran 612 casos, mientras que para el mismo periodo de 2025 la cifra fue de 849”, resaltó la administración municipal.

Ha disminuido gracias al trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud en la comunidad, en los barrios y en las comunas del municipio de Montería”, señaló Lorena Portillo, señaló la secretaria de Salud de Montería.

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Según lo indicado, de los cuatro tipos de violencia que se ejercen contra una mujer o un hombre (física, sexual, psicológica y económica), se habría establecido que los reportes por violencia psicológica son los más frecuentes.

“A la población se le ha enseñado cuáles son las diferentes clases de violencia de género y esto nos ayuda a que tengan conocimiento y realicen las respectivas denuncias”, agregó la funcionaria.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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