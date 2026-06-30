Reportan reducción de los casos de violencia de género en Montería: habrían bajado en un 23%

Montería

Las autoridades informaron que durante la realización del Comité de Vigilancia Epidemiológica Municipal se destacó la reducción del 23 % en los reportes de casos de violencia de género en Montería. “A la semana epidemiológica 24 se registran 612 casos, mientras que para el mismo periodo de 2025 la cifra fue de 849”, resaltó la administración municipal.

“Ha disminuido gracias al trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud en la comunidad, en los barrios y en las comunas del municipio de Montería”, señaló Lorena Portillo, señaló la secretaria de Salud de Montería.

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Según lo indicado, de los cuatro tipos de violencia que se ejercen contra una mujer o un hombre (física, sexual, psicológica y económica), se habría establecido que los reportes por violencia psicológica son los más frecuentes.

“A la población se le ha enseñado cuáles son las diferentes clases de violencia de género y esto nos ayuda a que tengan conocimiento y realicen las respectivas denuncias”, agregó la funcionaria.