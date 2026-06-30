Nueve camiones con ayuda humanitaria ya fueron enviados desde Santander a Venezuela
La campaña continúa en cerca de 70 centros de acopio habilitados en el departamento.
Nueve camiones cargados con ayudas humanitarias ya fueron enviados desde Santander hacia las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.
Siete de los vehículos partieron desde Bucaramanga y los otros dos desde diferentes municipios del departamento, con alimentos no perecederos, medicamentos, ropa, productos de aseo y otros elementos de primera necesidad que serán entregados a las comunidades damnificadas.
Detrás de estos envíos hay una red de cerca de 70 centros de acopio habilitados en Santander, además del apoyo de ciudadanos que han puesto a disposición carros, motocicletas y otros medios de transporte para movilizar las donaciones hasta los puntos de despacho.
“Hemos contado con una flotilla de motorizados, muy ruidosos, pero tremendamente efectivos a la hora de cargar. Parecen hormigas; entre todos hemos logrado transportar una gran cantidad de ayudas”, contó Mario Atria, coordinador del comando ConVzla en Santander.
La recolección de ayudas continúa en Santander y quienes lideran la campaña esperan seguir reuniendo alimentos, medicamentos, productos de aseo, cobijas y otros elementos de primera necesidad para enviar nuevos cargamentos.