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30 jun 2026 Actualizado 11:36

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Bucaramanga

Nueve camiones con ayuda humanitaria ya fueron enviados desde Santander a Venezuela

La campaña continúa en cerca de 70 centros de acopio habilitados en el departamento.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Nueve camiones cargados con ayudas humanitarias ya fueron enviados desde Santander hacia las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.

Siete de los vehículos partieron desde Bucaramanga y los otros dos desde diferentes municipios del departamento, con alimentos no perecederos, medicamentos, ropa, productos de aseo y otros elementos de primera necesidad que serán entregados a las comunidades damnificadas.

Detrás de estos envíos hay una red de cerca de 70 centros de acopio habilitados en Santander, además del apoyo de ciudadanos que han puesto a disposición carros, motocicletas y otros medios de transporte para movilizar las donaciones hasta los puntos de despacho.

“Hemos contado con una flotilla de motorizados, muy ruidosos, pero tremendamente efectivos a la hora de cargar. Parecen hormigas; entre todos hemos logrado transportar una gran cantidad de ayudas”, contó Mario Atria, coordinador del comando ConVzla en Santander.

La recolección de ayudas continúa en Santander y quienes lideran la campaña esperan seguir reuniendo alimentos, medicamentos, productos de aseo, cobijas y otros elementos de primera necesidad para enviar nuevos cargamentos.


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