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30 jun 2026 Actualizado 11:34

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Gobernación de Santander tiene más de 40 toneladas de ayudas para enviar a Venezuela

Sería el segundo envío de ayudas desde el departamento hacia el país vecino.

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La gobernación de Santander continúa recogiendo ayudas para enviar a Venezuela y que puedan ser de utilidad para los sobrevivientes del doble terremoto que se presentó la semana pasada en este territorio. Aunque ya se enviaron las primeras ayudas, tras este fin de semana se logró recaudar cerca de 40 toneladas de alimentos no perecederos, medicamentos, pañales y demás.

Eduard Sánchez, quien está como gobernador encargado en Santander, indicó que “queremos informar que seguiremos recibiendo estos elementos. Se dejará un único punto en las oficinas de gestión del riesgo en Floridablanca. Los elementos que hoy tenemos irán a ser embalados, seleccionados por productos y el día de mañana se hará un envío vía terrestre”.

Dijo también el gobernador encargado que siguen haciendo un llamado a los santandereanos para que sigan donando alimentos no perecederos, kits de aseo, pañales, papel higiénico y también que se evite donar ropa pues se requieren mejor otros elementos.

La alcaldía de Bucaramanga también confirmó que en el primer piso del edificio administrativo este martes 30 de junio y miércoles 1 de julio se estarán recibiendo ayudas para enviar a Venezuela.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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