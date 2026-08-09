Incendio afectó varios vehículos en los patios de Perla del Sur en Pereira

Pereira

La conflagración comenzó en uno de los puntos del lote y rápidamente se extendió hacia varios de los automotores almacenados en el lugar. La intensidad de las llamas produjo una densa columna de humo negro que fue visible desde diferentes zonas de Pereira y alertó a habitantes del sector.

La emergencia obligó a desplegar varias máquinas y unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, que trabajaron para contener el fuego y evitar que alcanzara una mayor cantidad de vehículos dentro de los patios.

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Después de las labores realizadas por los organismos de socorro, la conflagración fue controlada. Sin embargo, las primeras imágenes conocidas desde el lugar muestran varios automotores seriamente afectados y algunos de ellos aparentemente consumidos en su totalidad.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre cuántos vehículos resultaron destruidos o averiados, por lo que se espera un inventario que permita establecer la magnitud de las pérdidas ocasionadas por la emergencia.

Tampoco se conocen todavía las causas que originaron el incendio. Una vez controladas las llamas comenzaron las inspecciones en el sitio para determinar el punto donde inició el fuego y establecer qué pudo desencadenar su rápida propagación entre los automotores.