Falleció soldado que resultó herido en incendio ocurrido en el Batallón San Mateo de Pereira

Pereira

El Ejército Nacional confirmó el fallecimiento del soldado profesional Johan Sebastián Bueno Bañol, quien permanecía hospitalizado desde el 18 de junio tras resultar gravemente lesionado en un incendio estructural ocurrido en las instalaciones del Batallón San Mateo, en Pereira.

De acuerdo con la información oficial, el uniformado sufrió quemaduras de alta complejidad durante la emergencia, que, de manera preliminar, habría sido ocasionada por un cortocircuito mientras se encontraba en su tiempo de descanso dentro de la unidad militar.

Luego del incidente, el soldado fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, las lesiones comprometieron gravemente su estado de salud y finalmente se confirmó su fallecimiento.

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El Ejército Nacional manifestó que, desde el momento del accidente, la Octava Brigada activó un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento psicológico y apoyo permanente a los familiares del militar.

Paralelamente, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas exactas del incendio. Como parte del proceso judicial, investigadores de la SIJIN realizaron la inspección técnica al cuerpo, efectuaron la verificación del lugar donde ocurrió la emergencia, recopilaron registros de cámaras de seguridad y tomaron declaración a varios testigos.

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Además, fueron solicitados los informes técnicos elaborados por el Cuerpo Oficial de Bomberos, así como la documentación administrativa relacionada con el funcionamiento de las instalaciones del Batallón San Mateo.

Las autoridades precisaron que las circunstancias que rodearon el incendio continúan bajo investigación y que el caso será asumido por la Justicia Penal Militar, entidad encargada de determinar las causas del hecho y establecer si existió algún tipo de responsabilidad.