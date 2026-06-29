Combates entre Clan del Golfo y disidencias desplazan a 50 personas en Remedios

Antioquia

El miedo y la violencia se sigue apoderando de gran parte de las comunidades rurales en el nordeste de Antioquia. Según se pudo conocer, en las últimas horas llegaron al coliseo municipal de Segovia alrededor de 50 personas desplazadas provenientes del sector Río de Bagre, en la zona rural de Remedios. De acuerdo con la información, este trayecto desde el lugar de origen hasta el lugar de refugio toma aproximadamente cinco horas. Ni la distancia, ni el tiempo les impidió a estas personas salir de su territorio huyéndole a la violencia.

El desplazamiento según las autoridades se produjo por cuenta de la confrontación armada registrada en horas de la noche entre integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia EGC y el Frente 4 de las disidencias FARC en esa zona rural.

Ante la situación de desplazamiento las autoridades locales, en coordinación con la Personería y la Alcaldía de Segovia, se encuentra realizando la atención de las familias afectadas y adelantando el respectivo censo con el objetivo de determinar el número exacto de personas desplazadas.

Hay que señalar que unidades del Ejército Nacional una vez alertadas por la situación se desplazan hacia el sector para garantizar la seguridad de la comunidad.

En el área operan el Frente 4 de las disidencias FARC y miembros del EGC identificados como Jorge Iván Arboleda Garcés y Manuel Alexander Ariza. Por otra parte, hay que indicar que dentro de los factores agravantes en esta zona del departamento de Antioquia y los constantes desplazamientos se encuentra la disputa por el control territorial y económico de la minería ilegal y rutas estratégicas.

Por ahora, las autoridades han indicado que la situación sigue en seguimiento y no se descarta que en las últimas horas el número de desplazados sea mayor.