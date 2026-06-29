Desarticulan comisión del Clan del Golfo: caen alias ‘Chibolo’ y cinco de sus hombres en Antioquia

Capturados seis presuntos integrantes de la subestructura Edwin román Velásque Valle, del Clan del Golfo en Antioquia. Foto: Cortesía, Ejército Nacional

Antioquia

En una operación conjunta, tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, junto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, capturaron a seis presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo. Entre los detenidos se encuentra alias ‘Chibolo’, señalado como cabecilla de zona de esa estructura criminal en el suroeste antioqueño.

Según las autoridades, alias ‘Chibolo’ era el responsable de coordinar actividades delictivas en los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso. Se le atribuye, entre otras cosas, la orden de homicidios en la región. Este hombre, con más de 15 años en el crimen organizado, figuraba en el cartel de los más buscados por su presunta responsabilidad en ataques contra defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familias.

Con estas capturas se desarticuló una comisión del Clan del Golfo que venía generando temor entre la población civil del suroeste antioqueño. El resultado ayuda a mejorar las condiciones de seguridad en la zona y reduce los índices de violencia.

Durante la operación, las tropas incautaron un fusil, una pistola, un revólver, material de intendencia militar, explosivos y estupefacientes. Todos los capturados y el material decomisado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.