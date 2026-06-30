Reabren la ruta aérea entre Cúcuta y Tibú: fechas, horarios y tarifas para viajar

Después de varios meses sin operación, la ruta aérea entre Cúcuta y Tibú volverá a estar disponible desde el próximo 10 de julio. La conexión tendrá dos frecuencias semanales y permitirá recorrer el trayecto en aproximadamente 35 minutos, ofreciendo una nueva alternativa de movilidad para quienes se desplazan entre la capital de Norte de Santander y la región del Catatumbo.

La ruta operará dos veces por semana, los lunes y viernes, y el recorrido tendrá una duración aproximada de 35 minutos, un tiempo considerablemente menor al que puede tomar el desplazamiento por carretera, eso si, dependiendo de las condiciones de movilidad y seguridad en este corredor.

La operación se realizará en aeronaves Beechcraft 1900, con capacidad para 19 pasajeros, lo que representa una oferta de 304 sillas al mes, indicó la aerolínea.

¿Cuándo y a qué hora serán los vuelos?

De acuerdo con el itinerario anunciado y de seguiridad, los vuelos tendrán los siguientes horarios:

Cúcuta – Tibú: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Tibú – Cúcuta: 11:00 a. m.

La venta de tiquetes ya se encuentra disponible, como el primer vuelo está programado para este mismo 10 de julio.

¿Cuánto costarán los tiquetes?

Para esta ruta se habilitaron tarifas aproximadamente desde:

$203.200 para el trayecto Cúcuta – Tibú .

para el trayecto . $191.500 para el trayecto Tibú – Cúcuta.

Las tarifas corresponden a valores de lanzamiento y están sujetas a disponibilidad como lo informa la propia aerolínea Satena.

Una alternativa para quienes viajan entre Cúcuta y el Catatumbo

La reapertura de esta conexión permitirá que los viajeros vuelvan a contar con un servicio aéreo directo entre ambos municipios, una opción utilizada por personas que se desplazan por motivos laborales, de salud, educación, negocios o diligencias personales.

Además de facilitar el acceso a Tibú, la ruta permitirá conectar con otros destinos nacionales disponibles desde el aeropuerto de Cúcuta, ampliando las opciones de viaje para los habitantes de esta zona del departamento.

Con el restablecimiento de esta operación, retoma una alternativa de transporte para una región donde la conectividad sigue siendo un factor importante y variable para la movilidad de sus habitantes.