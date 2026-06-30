‘Michael’ se convierte en la película biográfica más taquillera de la historia

‘Michael’ se ha convertido en la película biográfica más taquillera de la historia, dos meses después de su estreno.

Ha recaudado 977 millones de dólares en taquilla, superando el récord anterior de ‘Oppenheimer’, la película ganadora del Oscar de Christopher Nolan, que recaudó 965 millones de dólares en 2023.

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También superó a ‘Bohemian Rhapsody’ como la película biográfica musical más taquillera con 917 millones de dólares.

La película dirigida por Antoine Fuqua, en la que Jaafar Jackson interpreta a su tío superestrella, ya había batido un récord mundial en su primer fin de semana en abril, con un recaudo de 217 millones de dólares.

‘Michael’ se centra en los primeros años del “Rey del Pop” con sus hermanos en los Jackson 5, hasta su gira Bad de 1988.

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La película ha aumentado el interés y las reproducciones del catálogo de Jackson.

Su trabajo en solitario obtuvo 137,5 millones de reproducciones oficiales bajo demanda, la mejor marca de su carrera.