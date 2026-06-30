Se revela la causa de muerte de la actriz Daveigh Chase, la niña de la película de terror ‘El Aro’

La oficina forense de Los Ángeles anunció este lunes la causa de muerte de la actriz y bailarina estadounidense Daveigh Chase, quien prestó su voz a Lilo en ‘Lilo & Stitch’ y protagonizó ‘El Aro’.

Chase falleció el 16 de junio en Los Ángeles a los 35 años.

Chase murió a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

Una causa secundaria fue el consumo crónico de múltiples sustancias.

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El padre de Chase, John David Schwallier, declaró que su hija había estado sin hogar y había luchado contra la drogadicción desde los 13 años.

Añadió que no había hablado con ella en muchos años.

El novio de Chase, Roy Hernandez, declaró inicialmente que ella había contraído meningitis y sepsis, una reacción grave a una infección.

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Antes de su muerte, Hernandez escribió en una publicación de GoFundMe: “Tras una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia, Daveigh sufrió acoso escolar y luchó por encontrar seguridad y felicidad en el centro de Los Ángeles. Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos, encontramos momentos de felicidad y esperanza”.

Después de que Chase dejó de actuar alrededor de 2016, sus problemas legales incluyeron cargos por viajar en un automóvil robado y posesión de una sustancia controlada.

Chase interpretó a la inquietante Samara Morgan en la exitosa película de terror ‘El Aro’, así como a Samantha Darko, la hermana menor del personaje de Jake Gyllenhaal en ‘Donnie Darko’, y apareció en la secuela ‘S. Darko’, en 2009.