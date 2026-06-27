24 colombianos habrían fallecido tras sismos en Venezuela y 47 regresaron al país: Cancillería

Después de los terremotos presentados en el país de Venezuela, el Gobierno colombiano informó que fueron repatriados 47 ciudadanos que se encontraban en Venezuela durante la emergencia del desastre natural.

El traslado se realizó en los aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que llevaron al equipo especializado de búsqueda y rescate hacia las zonas más afectadas.

Y es que Colombia envió un equipo élite al estado de La Guaira, llamado USAR COL-1 (Urban Search and Rescue Colombia 1), especializado en búsqueda y rescate urbano.

Entre las personas que regresaron al país hay 19 niños deportistas, quienes pudieron retornar de manera segura junto con los demás pasajeros como parte de la operación humanitaria coordinada por el Gobierno nacional.

La estrategia permitió aprovechar los vuelos de apoyo para responder a dos necesidades al mismo tiempo: enviar personal especializado para atender la emergencia y facilitar el regreso de ciudadanos colombianos que se encontraban en territorio venezolano.

¿Cómo es el equipo de rescate?

La misión del equipo USAR COL -1 está integrada por 63 rescatistas especializados y cuatro binomios caninos, quienes desarrollan labores de búsqueda entre los escombros para localizar sobrevivientes.

Durante la mañana de este sábado, los equipos lograron establecer contacto con un niño de 11 años que permanece atrapado en un edificio colapsado. Desde entonces concentran todos sus esfuerzos para lograr su rescate, mientras le suministran agua para mantenerlo con vida durante la compleja operación.

Las labores, coordinadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), están previstas para extenderse durante diez días y cuentan con el apoyo de la Cancillería, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Ejército, Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Además de las labores de rescate, el Gobierno analiza el envío de un hospital de campaña y de personal médico para fortalecer la atención de las víctimas en Venezuela.

La decisión dependerá de las necesidades que identifiquen las autoridades venezolanas y de la evolución de la emergencia durante los próximos días.

Cancillería verifica colombianos fallecidos

La Cancillería informó que un reporte preliminar señala que 24 ciudadanos colombianos habrían perdido la vida como consecuencia de los sismos. Sin embargo, la cifra aún está siendo verificada conjuntamente con las autoridades venezolanas.

Para atender a quienes permanecen en ese país, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó líneas de atención consular disponibles las 24 horas, con el fin de brindar orientación, asistencia y acompañamiento a los colombianos que lo requieran.

Donaciones serán únicamente a través de la Cruz Roja

El Gobierno también hizo un llamado a quienes deseen apoyar a las comunidades afectadas. Aclaró que no recibirá donaciones en especie y que toda la ayuda económica deberá canalizarse exclusivamente por medio de la Cruz Roja Colombiana.

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La organización también activó un servicio para ayudar a restablecer el contacto entre familiares que perdieron comunicación tras el terremoto, una herramienta que busca facilitar la localización de personas desaparecidas durante la emergencia.