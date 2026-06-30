Inglaterra vs RD Congo por los dieciseisavos de final: hora, estadio, posibles alineaciones

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con un atractivo duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, dos selecciones que se enfrentarán por primera vez en la historia. El compromiso se disputará en el Atlanta Stadium desde las 11:00 a. m. (hora de Colombia) y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final.

Inglaterra llega tras finalizar como líder invicto del Grupo L. El equipo dirigido por los ‘Three Lions’ debutó con una victoria 4-2 sobre Croacia, igualó sin goles frente a Ghana y cerró la fase de grupos derrotando 2-0 a Panamá. Aunque mostró algunos altibajos en sus dos últimas presentaciones, continúa siendo uno de los favoritos para pelear por el título.

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RD Congo, por su parte, fue una de las grandes revelaciones de la primera fase. El conjunto africano avanzó como el mejor de los terceros clasificados gracias a un valioso empate frente a Portugal, una ajustada derrota ante Colombia y una contundente victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, resultados que le permitieron mantenerse con vida en el torneo.

Uno de los jugadores a seguir será Harry Kane, quien tras marcar frente a Panamá se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en los Mundiales con 11 anotaciones. En la selección congoleña, la principal amenaza ofensiva será Yoane Wissa, autor de tres de los cuatro goles de su equipo en esta Copa del Mundo. En cuanto a las bajas, Inglaterra no contará con Jarell Quansah por lesión y Reece James también permanece fuera de la convocatoria, mientras que RD Congo tendrá a disposición a toda su plantilla.

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Detalles del partido

Partido: Inglaterra vs. RD Congo

Instancia: Dieciseisavos de final del Mundial 2026

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026

Hora (Colombia): 11:00 a. m.

Estadio: Atlanta Stadium

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

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Posibles alineaciones

Inglaterra (4-2-3-1):

Jordan Pickford

Djed Spence

Ezri Konsa

John Stones

Nico O’Reilly

Elliot Anderson

Declan Rice

Jude Bellingham

Bukayo Saka

Marcus Rashford

Harry Kane

RD Congo (5-3-2):