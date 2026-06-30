Bogotá tendrá Festival Carranguero: Carlos Fernando Galán sancionó el proyecto

La música carranguera tendrá un espacio fijo en la agenda cultural de la capital. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sancionó el proyecto de acuerdo de iniciativa del concejal David Saavedra que crea oficialmente el Festival Carranguero de Bogotá, convirtiéndolo en una política cultural permanente para la ciudad.

Con la firma del mandatario distrital culminó el trámite institucional de la iniciativa, que previamente había sido aprobada por el Concejo de Bogotá.

La medida busca reconocer, preservar y promover la música carranguera como una de las expresiones culturales más representativas del país, además de fortalecer el vínculo histórico entre Bogotá y la región cundiboyacense.

El Festival Carranguero se realizará anualmente

De acuerdo con el acuerdo sancionado, el Festival Carranguero de Bogotá se realizará cada año y estará liderado por el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), entidad encargada de definir la programación, las convocatorias y los escenarios en los que participarán artistas locales, nacionales e internacionales.

El concejal David Saavedra, autor de la iniciativa, celebró la decisión y aseguró que el festival representa un reconocimiento a las raíces campesinas de millones de habitantes de la capital.

“Este es un triunfo para la cultura popular, para nuestros campesinos y para millones de familias que llegaron a Bogotá sin perder sus raíces. Hoy podemos decir con orgullo que la carranga tendrá un escenario permanente en nuestra ciudad”, afirmó.

El festival también impulsará la economía regional

Además de promover la música carranguera, la iniciativa busca dinamizar la economía regional mediante espacios para artesanos, productores gastronómicos, emprendedores y pequeños empresarios.

También pretende fortalecer el turismo cultural y las economías populares alrededor del evento.

Según cifras del DANE, cerca del 34 % de los habitantes de Bogotá son de origen boyacense, lo que equivale a más de dos millones de personas que mantienen un fuerte vínculo con las tradiciones campesinas y la música carranguera.

Para el concejal Saavedra, la creación del festival representa un reconocimiento permanente al aporte del campo colombiano en la construcción de la ciudad.