Cortes de agua en Bogotá: localidades y barrios que no tendrán servicio el 30 de junio al 2 de julio/ Foto Acueducto de Bogotá

Conozca los cortes de agua en barrios de Bogotá, programados durante la semana del 30 de junio al 2 de julio, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

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Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 30 de junio de 2026

Localidad de Kennedy

Conjunto Residencial Recodo del Tintal.

De la calle 6 (avenida Américas) a la calle 6D, entre la carrera 80G a la carrera 86.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Barrios Unidos

Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía y Siete de Agosto.

De la carrera 14 a la avenida carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Engativá

San José, La Cofradía, La Rosita y La Veracruz.

De la avenida calle 26 a la calle 39, entre la carrera 94 a la carrera 103.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de agua este 30 de junio

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

Colmena y El Ático.

De la carrera 1B a la carrera 4, entre la calle 1 a la calle 30 sur.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

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Barrios en Bogotá con cortes de agua el miércoles 1 de julio de 2026

Localidad de Suba

Mirandela y Casa Blanca Suba I.

De la carrera 58A a la calle 80, entre la calle 183 a la calle 191.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Occidental.

De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 116 a la calle 127.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Kennedy

Jacqueline.

De la calle 48A sur a la calle 49 sur, entre la carrera 77X bis A hasta la calle 50 sur.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Calandaima, Tocarema e Ipanema.

De la avenida calle 6 a la calle 38 sur, entre la avenida carrera 89 a la carrera 100.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

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Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 2 de julio de 2026

Localidad de Chapinero

El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector.

De la carrera 8A a la carrera 15, entre la calle 88 a la calle 100.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a desvío redes acueducto.

Localidad de Suba

Tibabuyes Universal, Sabana de Tibabuyes, Rincón de Santa Inés y Tibabuyes.

De la carrera 104 a la carrera 138A, entre la calle 139 a la calle 153.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Kennedy

Provivienda Occidental, Carvajal y Los Cristales.

De la calle 40 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 72 a la carrera 73.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella.

De la avenida calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72.

Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Ciudad Bolívar

Cedritos del Sur, El Minuto de María, Quiba Urbano y Quiba.

De la calle 74C sur a la calle 81 sur, entre la carrera 18G bis B a la carrera 17G.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de agua este 2 de julio

Municipio de Soacha, en Cundinamarca

Santillana.

De la calle 48 a la calle 50, entre la carrera 9 este a la carrera 18 este.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua:

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

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