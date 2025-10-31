Banco de la República mantiene estable su tasa de interés en el 9.25%

La junta directiva del Banco de la República decidió mantener inalterada la política monetaria para noviembre, tal como lo habían proyectado los analistas del mercado.

El gerente del Emisor, Leonardo Villar manifestó que los codirectores indicaron que no se esperan cambios en la tasa de interés en el corto plazo, debido a la necesidad de vigilar de cerca la evolución de los indicadores macroeconómicos y las presiones inflacionarias.

La tasa de interés permanece estable en 9.25%, un nivel que el banco central ha mantenido durante varios meses para consolidar la trayectoria de desaceleración de la inflación y evitar señales de alerta en los mercados financieros.

“La inflación total en septiembre volvió a aumentar por tercer mes consecutivo y se situó en 5,2%, el mismo nivel observado a fin de 2024. La inflación básica, sin alimentos ni regulados, permaneció en 4,8%”, manifestó Villar

Por su parte, el ministro de Hacienda encargado, Carlos Betancourt dijo que el Gobierno nacional se apartada de esta decisión e indicó que una reducción en la tasa de interés es necesaria para darle mayor impulso al crecimiento de la economía.

Los analistas del mercado destacan que, pese a la estabilidad de la tasa, las condiciones financieras siguen siendo un instrumento relevante para gestionar desequilibrios temporales entre la demanda y la oferta, así como para limitar la persistencia de presiones inflacionarias.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía manifestó que es muy factible que la tasa de interés se mantenga sin cambios hasta el primer trimestre del próximo año.