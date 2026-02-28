Banco de la República aprueba traslado al Gobierno de $13,8 billones, que fue su utilidad de 2025

El Banco de la República aprobó este viernes 27 de febrero el traslado al Gobierno de $13,8 billones de su utilidad de 2025. Una parte la girará en efectivo y la otra, en TES, es decir, deuda pública.

El Emisor señaló que en 2025, el Banco de la República obtuvo una utilidad de $13.893 miles de millones, como resultado principalmente del ingreso neto de las reservas internacionales reconocido en su Estado de Resultados por $11.894 miles de millones.

“De acuerdo con el marco legal del Banco, el remanente de las utilidades, una vez descontada la inversión neta en bienes para la actividad cultural y apropiadas las reservas estatutarias, será de la Nación”, agregó.

El Banco de la República resaltó que “atendiendo a la solicitud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una parte de las utilidades a distribuir se pagará con la entrega de TES del portafolio de intervención monetaria del Banco valorados a precios de mercado, y otra parte en efectivo a la cuenta del Gobierno en el Banco de la República, en concordancia con lo señalado en la Ley 2559 de 2025, la cual faculta al Banco para realizar el pago de las utilidades de 2025 en efectivo o con títulos de deuda pública”.

Dicha operación es consistente con el manejo monetario proyectado por el Banco.