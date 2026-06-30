Persecución policial terminó con vehículo accidentado en un caño en Bogotá
El conductor del vehículo fue aprehendido por al parecer dejar tres personas heridas.
Hacia la medianoche de este martes 30 de junio se presentó un altercado que involucró un automóvil que terminó volcando en un caño en el barrio Gaitán, en Bogotá.
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De acuerdo con los reportes de las autoridades, todo habría comenzado porque el vehículo, que iba manejado por un menor de edad, no hizo un pare.
Una patrulla de la Policía hizo la señal de pare a este vehículo, y este hizo caso omiso.
El conductor del vehículo iba manejando a gran velocidad y embistió una motocicleta y luego dirigió el vehículo contra un uniformado.
En medio de la huida, el vehículo con su conductor terminó dentro de un caño.
El conductor fue aprehendido y aún no se ha corroborado si estaría bajo efectos del alcohol.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....