Persecución policial terminó con vehículo accidentado en un caño en Bogotá

Hacia la medianoche de este martes 30 de junio se presentó un altercado que involucró un automóvil que terminó volcando en un caño en el barrio Gaitán, en Bogotá.

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De acuerdo con los reportes de las autoridades, todo habría comenzado porque el vehículo, que iba manejado por un menor de edad, no hizo un pare.

Una patrulla de la Policía hizo la señal de pare a este vehículo, y este hizo caso omiso.

El conductor del vehículo iba manejando a gran velocidad y embistió una motocicleta y luego dirigió el vehículo contra un uniformado.

En medio de la huida, el vehículo con su conductor terminó dentro de un caño.

El conductor fue aprehendido y aún no se ha corroborado si estaría bajo efectos del alcohol.