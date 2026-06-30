Capturan a dos delincuentes en Cundinamarca: estaban en el cartel de los más buscados

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que en las ultimas horas, las autoridades capturaron alias “Tomasito” y alias “Pimpo”, señalados de participar en delitos relacionados con homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

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“Dos de los integrantes de este cartel ya fueron capturados. Ahora vamos por los cuatro que aún deben responder ante la justicia. Su información puede marcar la diferencia para seguir fortaleciendo la seguridad en Cundinamarca”, dijo el gobernador Rey.

La Gobernación reiteró que hay recompensa de hasta por 20 millones de pesos por información que permita ubicar a los cuatro integrantes del cartel de los más buscados que aún permanecen prófugos. Los ciudadanos pueden comunicarse a las líneas 320 305 1535 o 321 394 7755, con absoluta reserva.

Las autoridades continúan tras la búsqueda de:

Ramiro de Jesús Rojas Álvarez

Henry Estiven Moreno, alias “Jorobado

Humberto Quevedo Moreno

Javier Esneider Moreno, alias “Mueco”

Todos ellos son requeridos por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, así como fabricación y tráfico de estupefacientes.