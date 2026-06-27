Nueva masacre en el norte del Cauca: tres personas fueron asesinadas en Guachené

Guachené, Cauca.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó una nueva masacre en el departamento del Cauca, tras el asesinato de tres personas en zona rural del municipio de Guachené, en el norte del departamento.

El hecho se registró durante la noche del viernes en la vereda Guabal, donde, de acuerdo con información preliminar, hombres armados llegaron hasta el lugar y asesinaron a dos hombres y una mujer.

En el ataque, una cuarta persona resultó herida y recibe atención médica en el hospital de Puerto Tejada.

De manera preliminar, las autoridades informaron que las víctimas no serían habitantes del municipio y que sus identidades aún no han sido establecidas. Entre tanto, avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El secretario de Gobierno de Guachené, Jaime Repiso, rechazó este nuevo hecho de violencia y aseguró que la situación de orden público continúa deteriorándose en el municipio.

“Casi que mensualmente estamos presentando entre tres y cuatro afectaciones contra la vida. Hacemos un llamado muy importante al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental para que se visibilice lo que está ocurriendo en Guachené y se adopten acciones contundentes que permitan devolver la tranquilidad a nuestros habitantes”, manifestó el funcionario.

Por su parte, el coordinador de Derechos Humanos de Indepaz, Leonardo González, aseguró que este nuevo hecho evidencia una situación que ya había sido advertida por las comunidades y la Defensoría del Pueblo.

“No se trata de un hecho aislado, sino de la expresión más cruda de una violencia que ya había sido advertida tanto por las comunidades como por la Defensoría del Pueblo, en un territorio donde la población vive bajo presión de actores armados”, afirmó González.

Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo mantiene vigentes para Guachené las alertas tempranas 013 de 2025 y 036 de 2023, en las que advierte sobre el riesgo para la población civil por la imposición de normas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados, posibles afectaciones derivadas de confrontaciones armadas y violaciones a los derechos humanos.

Con esta nueva masacre, ya son 67 las registradas en Colombia durante 2026, según Indepaz. En el departamento del Cauca ya se contabilizan 10 masacres en lo corrido del año.

En esta zona del norte del Cauca hacen presencia las disidencias de ‘Mordisco’, además de bandas locales que se disputan el control del territorio.

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