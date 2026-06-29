Un muerto y 13 heridos en siniestros viales durante el puente festivo en Antioquia
Se ha reportado la movilización de más de 425 mil vehículos en las vías del departamento.
Antioquia
Durante este puente festivo de san Pedro y San Pablo, las autoridades de Tránsito y Transporte han entregado un balance de movilidad en las vías de Antioquia. Es así como más de 425.000 vehículos entraron y salieron de del departamento. Según el reporte, se ha presentado ocho siniestros viales, de los cuales 13 personas resultaron lesionadas y una persona falleció.
La Policía realizó 63 pruebas de alcoholemia y solo una dio positiva. Además, se impusieron 110 comparendos, principalmente a conductores sin licencia y a vehículos que no cumplían con las revisiones técnico-mecánicas.
Hay que hacer mención en que se ha tomado algunas medidas con el objetivo de mejorar la movilidad y así facilitar el ingreso al Valle de Aburrá, por lo que se ha dispuesto de un reversible vial entre Camilo C y La Y de Primavera.
Más información
Por otra parte, hay que indicar que, por cuenta de las lluvias en algunas zonas del departamento antioqueño, se ha reportado afectaciones en las carreteras. Actualmente hay pasos a un solo carril o pasos controlados en:
Ciudad Bolívar, Caldas, Cañasgordas, Caramanta y Caucasia. En San Jerónimo, por su parte, se ha informado que hay cierre parcial con contraflujo, y en el municipio de Salgar, el paso está restringido por caída de rocas. Cabe recordar que en Santa Bárbara hay cierre total por las noches (de 11:00 p.m. a 6:00 a.m.) por cuenta de obras que durarán unos cuatro meses.
Las autoridades recomiendan planear los viajes con tiempo, respetar las señales y seguir las indicaciones del personal en la vía. La Policía Nacional pide a todos los conductores manejar con cuidado, respetar las normas de tránsito y evitar poner en riesgo su vida y la de los demás. De esta forma, se garantiza un retorno seguro para todos.