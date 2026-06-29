Un muerto y 13 heridos en siniestros viales durante el puente festivo en Antioquia

Antioquia

Durante este puente festivo de san Pedro y San Pablo, las autoridades de Tránsito y Transporte han entregado un balance de movilidad en las vías de Antioquia. Es así como más de 425.000 vehículos entraron y salieron de del departamento. Según el reporte, se ha presentado ocho siniestros viales, de los cuales 13 personas resultaron lesionadas y una persona falleció.

La Policía realizó 63 pruebas de alcoholemia y solo una dio positiva. Además, se impusieron 110 comparendos, principalmente a conductores sin licencia y a vehículos que no cumplían con las revisiones técnico-mecánicas.

Hay que hacer mención en que se ha tomado algunas medidas con el objetivo de mejorar la movilidad y así facilitar el ingreso al Valle de Aburrá, por lo que se ha dispuesto de un reversible vial entre Camilo C y La Y de Primavera.

Por otra parte, hay que indicar que, por cuenta de las lluvias en algunas zonas del departamento antioqueño, se ha reportado afectaciones en las carreteras. Actualmente hay pasos a un solo carril o pasos controlados en:

Ciudad Bolívar, Caldas, Cañasgordas, Caramanta y Caucasia. En San Jerónimo, por su parte, se ha informado que hay cierre parcial con contraflujo, y en el municipio de Salgar, el paso está restringido por caída de rocas. Cabe recordar que en Santa Bárbara hay cierre total por las noches (de 11:00 p.m. a 6:00 a.m.) por cuenta de obras que durarán unos cuatro meses.

Las autoridades recomiendan planear los viajes con tiempo, respetar las señales y seguir las indicaciones del personal en la vía. La Policía Nacional pide a todos los conductores manejar con cuidado, respetar las normas de tránsito y evitar poner en riesgo su vida y la de los demás. De esta forma, se garantiza un retorno seguro para todos.