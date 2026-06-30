Un ajuste de cuentas sería la posible causa de la muerte de un joven de 27 años en Supía, Caldas

Caldas

Las autoridades indagan los móviles de lo sucedido en el barrio El Congo en Supía (Caldas), donde un hombre de 27 años fue ultimado. El reporte lo entrega el secretario de Gobierno del municipio, Mario Bueno Abello.

“El homicidio se presentó en un establecimiento comercial, un ciudadano aborda a la víctima y le dispara en la cabeza. Desafortunadamente, pierde la vida al ser trasladado al Hospital San Lorenzo y, simultáneamente, se activan las rutas con la Policía Nacional para identificar varios aspectos relacionados con los hechos ocurridos y que pueden visibilizar el esclarecimiento de lo sucedido. Efectivamente, la hipótesis más contundente es un ajuste de cuentas, pero las autoridades judiciales adelantan el tema para esclarecer todo”.

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En medio de las celebraciones de la versión 28 de la Feria de la colación en dicha población, varias personas resultaron lesionadas, el funcionario resalta la oportuna intervención para evitar un desenlace fatal. “En líneas generales, el parte es de tranquilidad en materia de seguridad, a pesar de unos lesionados en dos riñas en medio de las actividades de la festividad, pero las autoridades policiales y de salud atendieron a tiempo ambas situaciones para evitar mayores riesgos”, concluye el funcionario.

Confuso acto de intolerancia en Marquetalia

Mientras que en Marquetalia, en un acto de intolerancia entre dos hombres, uno de ellos atacó con un arma blanca tipo machete a otro sujeto, quien sufrió una herida en su rostro. La policía atendió el hecho pidiendo al presunto agresor bajar el objeto cortopunzante, sin embargo, desacató las órdenes de los uniformados intentando agredir a otros ciudadanos que intentaron mediar.

La Policía Caldas emitió un comunicado aclarando que de acuerdo a los protocolos institucionales y en aplicación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, uno de los funcionarios aplicó el uso legítimo de fuerza (utilizando el arma de dotación hiriendo al presunto responsable) para salvaguardar la vida e integridad de quienes estaban alrededor.

Controlada la situación, el personal policial trasladó a los lesionados a un centro asistencial para recibir atención médica. Minutos más tarde, un ciudadano herido ingresó por urgencias al hospital indicando que habría sido herido con un proyectil en una de sus rodillas. Según el reporte médico, los involucrados se encuentran fuera de peligro y bajo observación de los galenos.

El comunicado finaliza indicando que “se dio apertura a una investigación en aras de determinar las responsabilidades a que haya lugar, con estricto respeto por el debido proceso y la ley, asimismo, brindará toda la colaboración requerida por los organismos judiciales y de control”.