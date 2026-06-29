“Te invitan a ser manada, nunca lo aceptes”: Petro a Karol G tras mensajes con De la Espriella

La carta abierta de la cantante colombiana Karol G al presidente electo Abelardo de la Espriella, en la que le pidió “gobernar para todos”, ha generado múltiples reacciones.

En la mañana de este lunes, 29 de junio, recibió respuesta de De la Espriella, quien le dijo: "Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí“.

Punto y seguido, la invitó a unirse a su “manada (...) Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia”.

Frente a esos mensajes ya se pronunció también el presidente saliente Gustavo Petro: “Te invitan Karol G a ser manada, nunca lo aceptes, la manada no sabe hacer arte y la gente en Colombia hace arte desde hace 22.000 años y lo demuestra Chiribiquete".

Aprovechó también el presidente Petro para lanzar duros señalamientos en contra de De la Espriella:

“Señor presidente extranjero, De la Espriella, seremos manada si simplemente fuéramos animales, no trate como a los animales de sus haciendas al pueblo libertario de Colombia”, le dijo Petro quien será su sucesor.

Finalmente, en el mismo mensaje, el presidente Petro anunció que el desfile militar de conmemoración del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, se realizaría este año 2026 en Bosa y Ciudad Bolívar, en Bogotá.