Karol G envió mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella: le pidió “gobernar para todos”

La cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, dedicó una carta al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que le hizo un llamado a gobernar para toda Colombia.

“Escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron (…) no gobierne para un partido, una ideología o un sector; gobierne para Colombia”, escribió la artista en su cuenta de X.

En la misiva también le recordó que “las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”.

También enumeró una serie de necesidades que considera deberían ser prioridad en su Gobierno: “Piense en los niños que merecen educación, en las familias que luchan por llegar a fin de mes, en los campesinos que sostienen esta tierra, en los emprendedores que generan empleo, en los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y en quienes han perdido la esperanza de encontrarlo aquí”.

También insistió en que “no puede haber progreso mientras no haya seguridad y el miedo siga formando parte de la vida cotidiana de los colombianos".

El mensaje llegó luego de que el pasado 25 de junio Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo recibieran oficialmente por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) las credenciales como presidente y vicepresidente electo de los colombianos.

La posesión presidencial será el próximo 7 de agosto, según dijo De la Espriella, desde una guarnición militar. Y su primera semana de Gobierno despachará desde el departamento de La Guajira.